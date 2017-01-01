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Dündar: "5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz"

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:13
Dündar: "5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz"
Dündar: "5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye meclis üyelerine kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin bütün Osmangazi'de kentsel dönüşüm yapmak olduğunu ifade eden Başkan Dündar, şu an için 5 farklı bölgede çalışmalar yürüttüklerini, Altıparmak ve Çarşamba bölgesinde ise yakın vadede kentsel dönüşüm yapmayı planlamadıklarını dile getirdi.
Osmangazi Belediye Meclisi toplantısı gerçekleşti. Meclis üyelerine Osmangazi Belediyesi'nin son bir ayda gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, yürütmüş oldukları kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Soğanlı, Kent Meydanı, Demirkapı, Hisariçi ve Çekirge Meydanı olmak üzere 5 bölgede kentsel dönüşüm yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Şuan için bu bölgeler dışında herhangi bir kentsel dönüşüm çalışması yürütmüyoruz. Altıparmak ve Çarşamba bölgesinde kısa vadede kentsel dönüşüm konusunda bir çalışmamız yok. Biz ciddi maliyetler ile şuan önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Kamulaştırma maliyetleri neredeyse proje bedelleri kadar maliyetli oluyor. Bu bölge için özel sektörün elini taşın altına koyması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen emsal artışı ile birlikte özel sektörün Altıparmak ve Çarşamba bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapması uygun olur" dedi.
Hisar bölgesi ve Oruçbey Caddesi'nde yürütülen Hisar İçi Kentsel Yenileme Projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, "Hisar bölgesi şuanda bizim özenle çalışmalar yürüttüğümüz bir bölge. Hisar SİT bölgesi ve Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun karar verdiği bir bölge. Kurulun onay verdiği şekilde restorasyon ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları yürüterek bölgeyi ayağa kaldırıyoruz. Çalışmalara başlamadan önce Hisar içerisinde yer alan sokakları gezerek bölge halkı ile bir araya geldik. Vatandaşlarımıza yürütülecek çalışmaları tüm detaylarıyla anlattık. Bölge sakinlerinin düşüncelerini aldık. Vatandaşlarımızın önerileri, çerçevesinde
Hazırladığımız Hisar İçi Kentsel Yenileme projesinin ilk etabı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ni ihaleye çıkıyoruz. Burada zemin kaplama ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları yürüteceğiz. Tescilli eserleri restore ediyoruz. Tarihi kimlik ortaya çıkmış olacak. Bu cadde ile birlikte çalışmaları diğer caddelere de taşıyacağız. Bunlar uzun soluklu işler. Özel sektöründe bölgede çalışmaları var. Hisar Arkeopark Projesi ile de bölgede kazı çalışmalarını da sürdürüyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

05.05.2017 14:21:49 TSI
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