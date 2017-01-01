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Sarıkamış bozayılarını İtalya-Türkiye koruyacak



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Sarıkamış'ta bulunan bozayıları korumak için İtalya-Türkiye arasında işbirliği projesi imzalandı.

Proje kapsamında Kars Kuzey Doğa Derneği tarafından Sarıkamış İlçesi'ndeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri start aldı.

Proje ile Kars-Sarıkamış' ta doğal ve yaban hayatın korunması konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bozayı nüfusunun AB politikalarına ve mevzuatına uygun olarak yönetilmesi için Türkiye ve İtalya arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının desteklenmesi hedefleniyor.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'ta bulunan orta ve lise son sınıf öğrencileri için 11 okulda, çocukların çevre-doğa konusunda bilgilerini artırmayı düşündüklerini kaydetti.

Çoban, bozayılar hakkında bilgiler içeren ve proje için üretilen poster, tişört ve okul defterlerinden oluşan gibi eğitim materyallerinin öğrencilere dağıtılmasıyla beraber sinevizyon eşliğinde seminerler vermeye başladıklarını ifade etti.

Çoban, "Yaban hayatının önemi, yabani hayvanlar nasıl düşündüğü,bozayı hakkında bilgi,biyolojisi, kış uykusu, beslenmesi, davranışı, yabani içgüdüsü,kırsal, ormansal alanda, yaban hayatta nasıl davranılması gerektiği konularını öğrencilere görsel desteklerle anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Sarıkamış'ta yapılan bozayı araştırma ve koruma projesinin İtalya'daki bozayılarla yapılan çalışma ile karşılaştırdıklarını bu manada elde edilen bilgileri öğrencilere aktarmak istediklerine dikkat çeken Emrah Çoban, "Kuzey Doğa Derneği olarak Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklerini alarak öğrencilerimize doğa sevgisi ve yaban hayvanlarının eko sistemde ne işe yaradıklarını anlatıyoruz. İlçede 11 okulda sunum yapmaya başladık" diye konuştu.

Çoban, "Bu sunumların ana içeriğinde Sarıkamış yaban hayatı hakkında bilgilendirme, Sarıkamış milli parkı alanının ne zaman ve ne için yapıldığını bozayıların eko sistemde ne görev aldığını ve boz ayılarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz.Ayrıca bozayıların bir turizm potansiyeli olup olmadığı konularında öğrencilere sorular sorduk.Doğru cevap veren öğrencilere tişört,poster,defter gibi hediyeler verdik. Bu şekilde bozayıların zararlı olmadığını bizlerin bozayı gördüğü için şanslı olduğumuzu anlattık" şeklinde konuştu.

(IÇ-AA-Y)



05.05.2017 14:22:46 TSI

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