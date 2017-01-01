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5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale İli sağlık Müdürlüğü düzenlediği eğitimde el hijyeninin önemine dikkat çekti.

"5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü katılımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi eğitim salonunda el hijyeni konulu bir interaktif eğitim toplantısı düzenlendi. Söz konusu eğitimde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Erol sağlık personeline el hijyeni, hastane enfeksiyonları, sağlık personelinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında çeşitli bilgiler sunarak sorularına cevap verdi.

İnsan elinin birçok mikrop taşıdığına dikkat çekilen eğitimde, bu mikroplardan korunmanın en etkili yolunun ellerin düzgün yıkamaktan geçtiğinin üzerinde duruldu. Etkin el temizliğinin su ve sabunla yapılması gerektiği, sabunun katı veya sıvı olmasının önem arz etmediği anlatıldı.

Günlük hayatta ellerin yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten sonra, saçlar tarandıktan sonra, hayvanlarla temas sonrasında, çöp ya da kirli yüzeyle temas sonrasında, yemek yapmadan önce, bebeğin altını temizledikten sonra yıkanması gerektiği söylendi.

Eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen rozetler katılımcılara dağıtıldı.

(MT-SLH-Y)



05.05.2017 14:23:00 TSI

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