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Balıkesir'de sahiller tatil sezonuna hazırlanıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:16
Balıkesir'de sahiller tatil sezonuna hazırlanıyor
Balıkesir'de sahiller tatil sezonuna hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Müjgan Özbek
BALIKESİR (İHA) - Yaz nüfusu 2 buçuk milyona ulaşan Balıkesir'de sahiller Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.
Kış süresince lodosun getirdiği deniz atıkları ve çöplerle kirlenen Balıkesir'in turistlik sahilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sezona hazır hali getirilirken, sezon süresince 60 personel, 8 araç ve kumsal temizlik makineleriyle haftanın her günü temizlik çalışmaları yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi himayesinde olan Akçay, Güre, Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, Burhaniye-Öğretmenevi ve Erdek-Ocaklar plajları, 1 Mayıs tarihinden itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından temizlenmeye başlandı. Daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kıyı Temizlik Timleri, sorumluluk alanlarını temizleyerek, ilk etapta sahillerin yaz sezonuna hazır hale getirilmesi için çaba gösteriyor. Denizin içine kadar girerek çöpleri toplayan timler, tatil sezonu başladıktan sonra da görevlerini aralıksız sürdürecek.
Akçay sahilindeki temizlik çalışmalarını denetleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Ayşe Tülay Selici ve yönetim kadrosu, eline çöp poşetlerini alarak plajdaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik çalışmalarını gören Akçay sakinleri de, ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.
Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tülay Selici, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilimizdeki bazı plajlar ve kıyılar Büyükşehir Belediyemizin kontrolüne alınmıştır. Biz de 1 Mayıs itibariyle 60 personelimizle kıyı temizliklerimize başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet vermek, keyifli bir tatil yapmalarını sağlamak için, plajlarımızı temizliyoruz. Denizden gelen ot ve çöpleri, plastik atıklar, sigara izmaritleri günlük olarak toplanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu konuda eğitim çalışmaları da yapacağız. Halkımıza, plastiğin yerine, daha da özendirici bez çantalar dağıtmayı planlıyoruz. Bu çevre, bu doğal güzellikler hepimizin. Oksijen deposu olan bu yerleşim alanlarımızı daha temiz tutmak zorundayız. Çöplerimizi çöp konteynerlerine atalım. Herkes bu çevreden maksimum seviyede faydalanabilsin. Vatandaşlarımız da zaman zaman çevre temizlik çalışmalarımıza katılarak bizlerle birlikte temizlik yapıyor. Bu duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
(MÖB-MŞ)

05.05.2017 14:25:25 TSI
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