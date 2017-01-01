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Doğa örtüsü toprak korunmalı

- Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer:

- "Ağır metaller, endüstriyel atıklar, kimyasal gübreler, atmosferik çökelmeler nedeni ile tarım toprağının kirletilmesi tüm canlı organizmaların yok olması demektir"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer, toprak kirliliğinin insanlık için olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Önlemler alınmadığı takdirde insanoğlunu kötü günler bekliyor" dedi.

Güner Sümer, açıklamasında, tarım toprağının su ve hava ile birlikte yaşam sürecinin önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlattı. Sümer, "Toprak vasıtası ile besin maddeleri elde edilmekte ve canlılar hayatlarını sürdürebilmektedirler. Ancak tarım toprakları bugün korunmadığı takdirde yok olacaktır. Kadmiyum, kurşun ve alüminyum gibi ağır metaller, endüstriyel atıklar, kimyasal gübreler, atmosferik çökelmeler nedeni ile tarım toprağının kirletilmesi tüm canlı organizmaların yok olması demektir. Bunları önlemek için devlete ve vatandaşa düşen görevler şunlardır. Tarım arazileri sanayi alanı olarak kullanılmamalı, orman arazileri amacı dışında kullanılmamalı, doğadaki erozyon kontrol altına alınmalı, çayır ve mera ıslahı muhakkak yapılmalıdır" diye konuştu.

Başkan Güner Sümer, toprağın sadece tarım ürünlerinin yetiştirildiği alanlar olmayıp aynı zamanda ekosistemin temel taşı olduğunu dile getirerek, "Ancak, bugün toprak insan faaliyetleri nedeniyle hızla kirletilmekte olup gerekli önlemler alınmazsa dünyadaki yaşayan insanoğlunu kötü günler beklemektedir" dedi.

(MY-MET-Y)



05.05.2017 14:28:13 TSI

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