SAÜ'de 'Osmanlı Medreseleri' sempozyumu düzenlendi

Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Osmanlı Araştırma Merkezi (OSAMER) tarafından 'Osmanlı Medreseleri' isimli bir sempozyum düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırma Merkezi tarafından 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Osmanlı Medreseleri' isimli sempozyum, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmaları, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Osmanlı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fuat Aydın tarafından gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi olarak tarihe ışık tutan her çalışmayı desteklediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Tarihimizle ilgili bu tür bilgilerin bizlere ulaşması, bizlerin bundan sonraki atacağı adımlara da çok önemli katkılar sağlayacaktır. Sakarya Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Eğitim-öğretim, kalite akreditasyon alanlarında dünyadaki değişime gelişime açık bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Elmas, "Bu yeniliklere baktığımızda bizim geçmişimizde ve tarihimizde bunlara ait izler olduğunu düşünüyoruz, varsayıyoruz, fakat bilmiyoruz. Eğitim, araştırma, yönetim gibi alanlarda, tarihimizle ilgili bu tür bilgilerin bizlere ulaşması, bizlerin bundan sonraki atacağı adımlara da çok önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Osmanlı Araştırma Merkezinin kuruluş amaçlarından bahseden Prof. Dr. Fuat Aydın, " Osmanlı döneminin sosyal, siyasal, ekonomik, bilgi ve kültürel anlamda derinlemesine araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Türkiye'nin bugün ki sosyal, siyasal olayları algılamak ve bunlara çözümler getirebilmek. Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan insanları bir araya getirerek farklı bir sinerji yaratmak bilgi alış verişini sağlamak. Türkiye'de ki Osmanlı araştırmalarının bilgi ve düzeyini geliştirmek" şeklinde konuştu. İki gün boyunca süren sempozyumda 'Osmanlı İlmiye Bürokrasisinin İşleyişi', 'Osmanlı Taşra Medreseleri ve Diğer Medrese Gelenekleri', 'Eğitim ve İcazet', 'İslam Düşünce Geleneği ve Medreseler', 'Medrese Vakıfları', 'Medreselerde İhtisas Eğitimi', 'Medreselerde Kurumsal Yapı ve Finansman', 'Medreselerde Kurumsal Yapı ve Eğitim', 'Medreselerde İslami Disiplinlerin Eğitimi', 'Islah-ı Medaris Tartışmaları', 'Osmanlı Taşra Medreseleri ve Diğer Medrese Gelenekleri', 'Medreselerde Kurumsal Yapı ve Eğitim' konuları masaya yatırıldı.

05.05.2017 14:28:16 TSI

