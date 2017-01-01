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Hisarcık'ta sebze fidesi satışları arttı



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Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla sebze fidesi satışlarında artış gözleniyor.

İlçe halkının daha erken verim aldıkları için Antalya'dan temin ettikleri sebze fidelerine rağbet ettiğini söyleyen sebze fidesi satıcısı Abdullah Yılmaz," 1-1,5 TL, arasında sattığımız biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz fideleri kendi sebze ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından satın alınmaktadır. Havaların ısınmaya başladığı şu günler sebze fidesi dikimi için uygun zaman. Çünkü don ve kırağı riski azaldı" diye konuştu.(MA-EFE)



05.05.2017 14:28:16 TSI

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