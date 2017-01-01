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Alaşehir'de yapılan işler önce vatandaşa soruluyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:20
Alaşehir'de yapılan işler önce vatandaşa soruluyor
Alaşehir'de yapılan işler önce vatandaşa soruluyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban haftalık olağan mahalle gezilerine devam ediyor. Halkın taleplerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını belirten Başkan Karaçoban vatandaşların istek ve temennilerinin çalışmalarını yönlendirilmesinde önemli etkisinin olduğunu vurguladı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Subaşı Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Matarlı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

"İlçemize Alzhemir ve Rehabilitasyon Merkezi"
Başkan Karaçoban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Karaçoban, "Günümüzün en sıkıntılı rahatsızlıklarından olan Alzheimer Hastalığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu hastalığın seyri, tedavisi ve bakım hizmetleri olarak toplumda büyük oranda bilgisizlik vardır. Bu sıkıntı tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de ciddi boyutlara ulaşmıştır. Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezinde planladığımız sistemle haftanın 5 günü sabah 09.00- 17.00 arasında ücretsiz olarak hastalar evlerinden alınıp merkezimizde konunun uzmanları tarafından rehabilite edilecektir" dedi.

Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezindeki incelemelerinin ardından sıcak asfalt çalışmalarının başladığı Kurtuluş Mahallesini de ziyaret eden Başkan Karaçoban vatandaşlarla sohbet etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Subaşı Mahallesinde belediyeye ait taşınmaz üzerindeki kurulacak, Jeotermalle ısıtılması planlanan Demo Serayı da yerinde inceledi.

Kilit parke döşeme çalışmaları
Başkan Karaçoban, daha sonra alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Matarlı Mahallesine ziyarette bulundu. Matarlı Mahallesinde Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce mahalle içi yollarda 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karaçoban esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.
Alaşehir'de başarılı hizmetlerin belediyenin planlı ve çok çalışması sayesinde gerçekleştiğini dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalarda halkın istek ve taleplerinin değerlendirmeye alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek Başkan Karaçoban'a teşekkür etti.
(SC-Y)

05.05.2017 14:28:29 TSI
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