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Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:20
Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevi için tebrik etmeye gelenleri kabul etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bartın İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Gençlik ve Spor İl Müdür Ali Özdemir, Nüfus İl Müdürü Mehmet Salih Yaşar, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Dursun Koç, Bartın Genç İş Adamları Derneği (BARGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Uzun'u yeni görevinden dolayı tebrik ettiler.
Rektör Uzun ise ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Üniversiteler bulunduğu kent ve bölgenin en önemli dinamikleridir. Bu noktada Bartın ve çevresindeki dinamikleri gözeterek yürüttüğümüz çalışmalarla, ülkemizin geleceğine daha çok katkı yapmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz iç ve dış dinamiklerini harekete geçirme sorumluğuyla, güç katan ve teşvik eden taraf olacaktır" dedi.
(AY-RFK)

05.05.2017 14:28:44 TSI
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