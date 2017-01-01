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Başkan Erdoğan: Meyve alım merkezi yapıyoruz

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:20
Başkan Erdoğan: Meyve alım merkezi yapıyoruz
Başkan Erdoğan: Meyve alım merkezi yapıyoruz

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - 8 bin ton kiraz ve 15 bin ton vişne rekoltesinin bulunduğu İç Ege'nin meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Pazarlar Belediyesi tarafından yeni meyve alım merkezinin yapımına başlandı.
Pazarlar Afet Koordinasyon Merkezi(PAKOM) çevresinde 800 metrekare kapalı alanı olan yeni bir meyve alım merkezi yapımına başlandı.
Pazarlar Belediyesi tarafından yapımına başlanan meyve alım merkezinin kiraz sezonuna yetişeceği belirtilirken meyve alım merkezinin tamamen belediye bütçesi ile yapıldığı bildirildi.
Bu konuda sorularımızı yanıtlayan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, üreticilerin ve kiraz alımı yapan firmaların sızlanışlarını haklı bulduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, "İlçemizin tek geçim kaynağı olan meyveciliğin daha iyi durumlara gelmesi için standartlara uygun meyve alım merkezini yapıyoruz. Pazarlar kirazının kalitesine uygun bir meyve alım merkezi yapıyoruz. Üreticilerimiz ürünlerini daha güzel ve daha sağlıklı bir ortamda pazarlayacaklar. Belediye olarak her türlü imkanlarımızı seferber edip Meyve alım merkezini standartlara uygun olarak yapacağız. Pakom çevresinde 800 metrekare kapalı alanı olan bin 500 metrekare açık alanı olan bir meyve alım merkezi yapılırken aynı zamanda Pakom'unda çevre düzenlemesini de tamamlayacağız. Yaklaşık 1 ay gibi kısa zamanda meyve alım merkezini tamamlayacağız. Önümüzdeki sezona üreticimize yakışır bir meyve merkezinde üreticilerimizin ürünlerini satmasını sağlayacağız. Bizim işimiz sızlanmak, laf cambazlığı yapmak, hayal sunmak değil; Pazarlar'ın gerçeklerini bilerek hareket etmektir.Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.(MB-EFE)

05.05.2017 14:29:23 TSI
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