YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Genel Meclis birleşimine Küresel Siyaset Kulübü öğrencileri de katıldı

İl Genel Meclis birleşimine Küresel Siyaset Kulübü öğrencileri de katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisnin Mayıs ayı 4'üncü birleşimi, Küresel Siyaset Kulübü öğrencilerinin de katılımı ile yapıldı.

Meclis Başkanı Oğuz Sertler başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde 5 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesi olarak, İl Özel İdaresi 2016 mali yılı kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi. İkinci gündem maddesi olarak, Organize Sanayi Bölgelerinden arsa satış iade bedeli olarak gönderilecek mahsuplaşma bedellerinin hesaplarımıza intikali halinde 2017 mali yılı bütçesinin ilgili tertibine gelir idarenin yatırım, performans programı ve Köydes projelerine katkı sağlama giderlerinde kullanılmak üzere ilgili birim müdürlüklerine gider kaydedilmesi, intikal edecek bedellerin kısmi gelmesi durumunda gerekli bütçe ve muhasebe işlemlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılması hususunda yetkilendirilmesi ve ek bütçe, ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesi olarak, Bilecik'in Bozüyük ilçesinin Karabayır Köyü 662, 663,664, 665, 666, 667 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde onaylı "Güneş Enerji Santrali ve Yol" vasıflı 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmakta olup söz konusu parsellerde hazırlatılan imar plan değişikliğinin ve ilave imar planının onaylanması talebi hakkında komisyondan raporun görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Dördüncü gündem maddesi olarak, Bilecik'in Merkez İlçesi Kızıldamlar Köyü'nün köy yerleşik alanı ve civarı tespiti haritasının Kızıldamlar köyü sınırlarında bulunan karşı mahallenin köy yerleşik alan sınırına dahil edilerek revize edilmesi talebi hakkında komisyondan gelen raporun görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Son gündem maddesi olarak, Bilecik'in Söğüt İlçesi 700. Yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü kurumlarının küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere 50 bin ödenek aktarılması talebi hakkında komisyondan gelen raporun görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu yönetimi öğretim üyesi Yardımcı Doç. Dr. Yavuz Cankara'nın danışmanlığını yaptığı Küresel Siyaset Kulübü üyesi öğrencileri toplantıyı ilgiyle takip etti.

(CKT-DA-Y)



05.05.2017 14:31:53 TSI

NNNN

