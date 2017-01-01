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"Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyasına öğrenci desteği

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:24
"Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyasına öğrenci desteği
"Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyasına öğrenci desteği

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Sarıkamış Belediyesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" kampanyasına bir destekte öğrencilerden geldi.
Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca geleneksel hale getirilen ve her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlatılan "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" temizlik kampanyasına Sarıkamışlılar destek veriyor.
Belediye Başkanı GöksalToksoy, geleneksel hale getirdikleri temizlik kampanyasının toplumun her kesiminden destek gördüğünü belitti.
Toksoy, Şühedayı bağrında barındıran bu kutsal vatan topraklarını korumak, temiz tutmak her bireyin görevi olduğunu söyledi.
Başkan Göksal Toksoy, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemizi yapılan yatırımlarla, hazırladığımız projelerle geliştirmek, güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan alt yapı çalışmaları, diğer yandan şehitler için yapılan tören alanları ve çevre düzenlemesi projelerini yoğun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu manada ilçemizin gelişmesine çok önem ve destek veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, milletvekilimiz Selahattin Beyribey'e, Kars Valimiz Rahmi Doğan ve Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'a teşekkür ediyorum" dedi.
Sarıkamışlı öğrencilerinde destek verdiği temizlik kampanyası Hançerli Düzü mevkiinde devam etti. Öğrenciler Başkan Toksoy ve Kaymakam karaman ile birlikte çöp topladı. Temizlik kampanyasının önümüzdeki hafta da devam edeceği öğrenildi.
Kampanyaya; Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, meclis üyeleri daire müdürleri ve personeli, Sarıkamış Spor lisesi öğrencileri, İŞKUR çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
(IÇ-AT-Y)

05.05.2017 14:32:53 TSI
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