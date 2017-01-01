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Vezirhan'da elektrik hatları yer altına alınıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan beldesinde elektrik hatlarının yer altına alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, daha önce defalarca seçim propagandası haline gelen ve gündemden düşmeyen elektrik hatlarının yer altına alınmasına başlandığını belirtti. Duymuş, "Beldemizde ilk olarak 2 etap şeklinde uygulanacak çalışma ile kısım kısım tüm elektrik hatlarını Allah'ın izniyle yer altına alacağız. 1'inci etap çalışması İstasyon Mahallemizde başladı. Sağlık Ocağımızdan İstasyon Camimizin 100 metre ilerisine kadar olan kısım yer altına alınıyor. 2'inci etap çalışmalarımız ise; Kervan caddemizde gerçekleşecek. Bu hizmetin beldemize gelmesinde emeği geçen Enerji Bakanlığı Müsteşarı hemşehrimiz sayın Fatih Dönmez'e, Ak Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e, Bilecik Ak Parti İl Başkanımız Sayın Fikret Karabıyık'a, Bilecik Ak Parti Merkez İlçe Başkanımız Sayın Serkan Yıldırım'a, OEDAŞ eski İl Müdürümüz Sayın Ali Türkmen'e, hemşehrimiz Bilecik OEPSAŞ İl İşletme Müdürü Sayın Çiğdem Çakan'a, Yatırım İşletmeler Baş Mühendisi Sayın Bahadır Gündüz'e ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederim. Ayrıca İstasyon Mahallesi sakinlerinden çevreye verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. En yakın zamanda İstasyon Mahallemizin su hatları da yenilenerek parke taşı ve kaldırımları yapılacaktır. Allah'ın izniyle İstasyon Mahallemiz alt yapı sıkıntısı olmayan, doğal gazı bitmiş, yeni cadde ve kaldırımlarıyla eskiden olduğu gibi beldemizin en gözde mahallesi haline gelecektik" dedi.

(CKT-MET-Y)



05.05.2017 14:34:02 TSI

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