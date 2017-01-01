Gençlik Festivali'nde Erzurum rüzgarı
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlere seslendi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Festival alanına geçti. Burada kurulan bir kaleye şut atan Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Erzurum Gençlik Vakfı Standını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailece katıldığı açılışa Erzurum Gençlik Vakfı ikramları, Dadaş'ları ve imza panosuyla festivale damga vurdu. Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu ve kızıyla birlikte anı olarak Çifte minareler üzerine imzasını attı.
Kendisini Bar oynayarak karşılayan minik Dadaşlara yakın ilgi gösteren Erdoğan minikleri tek tek severek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı
(ERZ-AT-Y)
05.05.2017 14:34:42 TSI
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