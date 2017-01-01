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Bozüyük'te 304 sahipli köpek aşılandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:27
Bozüyük'te 304 sahipli köpek aşılandı
Bozüyük'te 304 sahipli köpek aşılandı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan sahipli köpekler için düzenlenen ücretsiz kuduz aşısı kampanyasında 304 köpeğin aşısı yapıldı.
Yoğun ilgi gören uygulama ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli köpekler belediye tarafından kayıt altına alınmış oldu. Mezbaha Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Veteriner Hekimliği tarafından Avcılık Kulübü ile birlikte sahipli köpeklere uygulanan kuduz aşısı kampanyası ile köpekler kuduz hastalığına karşı aşılanırken aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Her yıl sahipli köpeklere uygulanan ücretsiz kuduz aşısı kampanyasından memnun olduklarını dile getiren ve belediyeye teşekkür eden köpek sahipleri de sesli anons sistemi ile duyurulan kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor.
Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan aşılamayla birlikte kuduz riskini ortadan kaldırmayı ve ilçedeki sahipli köpekleri kontrol altına almayı amaçladıklarını söyleyerek "Koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyoruz. Yıl boyunca hayvan barınağında ücretsiz aşılama yapıyoruz. Barınağa getirilemeyen hayvanlar da bu kampanya ile aşılanıyor. İki gün yaptığımız kampanyada ilk gün 225 ikinci gün ise 79 köpeğin aşısını yaparak toplam 304 sahipli köpeğimize aşı yaptık ve kayıt altına aldık" dediler.
(FSİ-MET-Y)

05.05.2017 14:35:15 TSI
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