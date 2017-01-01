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Meram'dan tarihe saygı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şükran Mahallesinde yıkımı gerçekleştirilen bir binanın temelinde tarihi eser olduğu düşünülen kalıntılara rastlanılınca Müze Müdürlüğü ile irtibata geçerek bina yıkım çalışmalarına ara verdi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm bölgesi içerisinde yer alan, Şükran Mahallesinde fiziki olarak ömrünü tamamlayan riskli binaların yıkımlarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda Ayine Sokakta bulunan ve depo olarak kullanılan yapıda ekiplerimizin yıkım çalışmaları esnasında tarihi kalıntı olduğu tahmin edilen esere rastlanıldı. Konunun bize aktarılmasıyla birlikte Müze Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yıkım esnasında ortaya çıkan tarihi eserleri görmezden gelerek çalışmalara devam etmek, tarihe yapılan saygısızlık olur. Bu kapsamda yıkım yapılan, daha önce depo olarak kullanılan binada çalışmalarımıza ara verdik. Müze Müdürlüğü denetiminde gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmamız devam edecek" dedi.

(BG-AH-Y)



05.05.2017 14:35:45 TSI

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