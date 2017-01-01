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Başkan Bakıcı bahar bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; Türk dünyasının kültür, gelenek ve göreneklerinden biri olan, baharın müjdecisi "Hıdrellez" ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında; kültürü oluşturan örf, adet ve geleneklerin hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu, bu değerlerin birlik ve beraberliğe güç kattığını belirterek, hıdrellezin gelişiyle insanlar arasındaki birlik, beraberlik duygusunun dayanışmaya dönüştüğünü kaydeden Başkan Bakıcı, kültürel değerlerin korunup, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Milletlerin oluşmasında kültürlerin yeri ve öneminin büyük olduğunu belirten Başkan Bakıcı "Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek görenek, töre ve inançlar gelmektedir. Türk dünyasında baharın gelişi anlamına gelen hıdrellez de bunlardan biridir. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması nedeniyle bu tür kültür bayramları büyük önem taşımaktadır" dedi. Mesajında ayrıca kış mevsiminden çıkan insanların baharın gelişiyle rahatlayıp umutlarını tazelemesi, birbirleri ile kenetlenmesi, saygı ve sevgi ile yaşamlarını sürdürmelerinin önemine değinen Başkan Bakıcı; "Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağına inanıyorum. Karşılıklı sevgi saygı içerisinde sürdürülen yaşamlarda herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Böylesine anlamlı bir günü ifade eden "Hıdrellez Bayramı"nın tüm hemşerilerime hayırlı olmasını; sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

(FSİ-MET-Y)



05.05.2017 14:35:48 TSI

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