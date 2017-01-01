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Türkiye 16 Yaş Altı Hokey 1. ve 2. Lig karşılaşmaları sona erdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:30
Türkiye 16 Yaş Altı Hokey 1. ve 2. Lig karşılaşmaları sona erdi
Türkiye 16 Yaş Altı Hokey 1. ve 2. Lig karşılaşmaları sona erdi

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Türkiye 16 Yaş Altı Hokey Erkek ve Kız 1. ve 2. Lig karşılaşmaları, Osmaniye'de yapıldı.
Osmaniye Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Hokey Sahasında düzenlenen müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden erkek ve kız olmak üzere 47 takım ve toplam 550 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda yapılan ödül töreninde sporculara madalya ve kupalarını Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Federasyon temsilcileri ve Antrenörler tarafından verildi.
Müsabakalara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, hokey branşının 120 ülkede en popüler spor olduğunu söyledi. Demir, yakında birçok ilde yapılacak tesislerle hokeydeki başarıyı olimpiyatlara kadar taşıyacaklarını kaydetti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle:
U 16 Erkekler 1.Lig: 1. Gaziantep Büyük Şehir Belediye Nizip Spor Kulübü, 2. Payas Spor Kulübü, 3. Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 4. Nizip Belediye Spor Kulübü
U 16 Bayanlar 1.Lig: 1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Nizip Spor Kulübü, 2. Gaziantep Doruk Spor Kulübü, 3. Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü
U 16 Erkekler 2.Lig: 1.Ali Ege Spor Kulübü, 2. Akdora Gençlik Spor Kulübü, 3. Esen Yurt Spor Kulübü
(KSM-Y)

05.05.2017 14:39:02 TSI
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