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TESKİ Yönetim Kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin katıldı.

Düzenlenen toplantıda TESKİ'nin gündem maddeleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü ve kararlar alındı. Toplantı sonrası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin il genelindeki çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumunu izlendi.

(YG-ÖK-Y)



05.05.2017 14:41:18 TSI

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