ETSO'nun Yeni Başkanı Hayati Gürkan Oldu
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı için Yönetim Kurulu toplantısında yapılan Başkanlık seçiminde Hayati Gürkan oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Başkan Hayati Gürkan'ın yardımcılıklarını ise Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Akbaş ve Hüseyin Sekmen yapacak. Diğer yandan eski Başkan Süleyman Sarak'tan boşalan ve sekize düşen Yönetim Kurulu üye sayısı, yedek üyelikten asil üyeliğe getirilen İbrahim Yarar ile tekrar dokuz oldu.
(FG-AT-Y)
05.05.2017 14:42:28 TSI
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