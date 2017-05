YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadın Girişimcilerin Projeleri Sergilendi

Kadın Girişimcilerin Projeleri Sergilendi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı" ile 2017 yılında belirlenen Erzincan'ın da içlerinde bulunduğu 16 ilde, her bir il için 75 kadın çiftçiye İŞKUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. Eğitimin tamamlanmasının ardından Erzincan'da program kapsamında Proje pazarı açılışı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş, 3.Ordu Komutanı Org.İsmail Serdar Savaş'ın eşi Nesrin Savaş, 3.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak'ın eşi Neşe Başak, Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Vali Yardımcısı eşleri Ebrar Baştürk ve Hülya Yılmaz. Erzincan Emniyet Müdürü eşi Sezin Şensoy, protokol mensupları, kadın çiftçiler ve aileleri katıldı.

Program proje sergisinin açılışı başladı. Sergi kurdelasını kesen Hanımefendi Hatice Arslantaş ve diğer konuklar projeleri inceleyerek proje sahibi kadın çiftçilerden bilgi aldılar. Fuaye alanının gezilmesinin ardından salonda devam eden programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Naci Gün, tarımda kadının rolüne değindi. Gün konuşmasında "Bakanlığımızca uygulanan bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız kadınlara yönelik sürdürdüğü pozitif ayrımcılık uygulamasını uyguladığı proje ve programlar ile daha da pekiştirmektedir. Unutulmamalıdır ki tarımın her aşamasında kadının rolü, üretime verdiği katkı kesinlikle yadsınamaz. Bu ülkede üretilen her tarımsal üründe kadınlarımızın emeği ve alın teri vardır. Devletimizin gücü sayesinde gelir düzeyi artan çiftçilerimizin özellikle de kadın çiftçilerin sosyo-ekonomik ve kültürel seviyelerinin yükselmesine, özgüvenlerinin artmasına, üretime direk katkı sağlamalarına sebep oluyor. Unutulmamalıdır ki kalkınmanın yolu kırsaldan, kırsal kalkınmanın yolu ise kadından geçer. Bakanlığımız adına bir kez daha kadınlarımıza tarımsal üretime sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.Burada önemli olan kadın çiftçilerimizin projelerinin dereceye girmesinden çok, onların bu eğitime katılmış olmaları, medeni cesaretleri ve özgüvenlerini artırmış olmalardır. Eğitim programına katılan kadın çiftçilerimizin bundan sonra tarımsal üretimdeki rolleri daha belirleyici bir kimliğe bürünecektir" dedi.

Programda kadın çiftçiler adına konuşan Ferda Çetin, girişimcilik eğitiminin kendileri açısından son derece faydalı olduğunu, tarımsal üretime şimdi daha farklı bir bakış açısı yakaladıklarını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda daha sonra konuşan Hanımefendi Hatice Arslantaş, "Tarımdaki iş gücünü gelire dönüştürerek kadın çiftçilerimizin güçlendirilmesine yönelik olarak hayata geçirilen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında sizlerle bir aradayız. Kadın çiftçilerimizin girişimcilik ruhunu geliştiren böyle bir etkinlikte bulunmaktan son derece memnun olduğumu ifade ediyor, bu eğitimlere katılan ve sertifika almaya hak kazanan kadınlarımızı kutluyorum. Kuşkusuz ki toplumsal hayat, kadın ve erkekle birlikte biçimleniyor. Ancak toplumumuzda kadının yeri daima yücedir. Çünkü kadın her şeyden önce annedir, eştir, abladır ve kardeştir. Ülkemiz bilimden sanata, spordan tarıma yaşamın her alanında kadınlarımızın elde ettikleri başarılarla daha aydınlık bir geleceğe ilerlemeye devam edecektir. Bu gerçekten hareketle, proje kapsamında tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınlarımız bilinçlendirilmektedir. Kadınlarımızın alın terleri ve emeklerinin, ülkemiz tarımının gelişip kalkınması açısından hayati önem taşımaktadır. Tarihimiz boyunca toplumun her aşamasında %100 varlığını hissettiren, her alanda ben de varım diyen kadınlarımız, tarımsal üretimde de her zaman başı çekmişlerdir. Öyle ki tohumun tarlaya ekilmesinden başlayan bu rol, sofraya konan ekmeğe kadar devam eden son derece büyük özveri, fedakârlık ve emek isteyen bir süreçtir. Bu noktada tarih boyunca takdir toplayan Türk kadını, bu rolünü an be an devam ettirmektedir.Tarım sektöründe verimliliği etkileyen faktörlerden bir diğeri de üreticilerin eğitimidir. Çünkü teknolojilerin uygulanması ancak bilgi ve eğitim ile gerçekleşir. Tarımda teknolojik bilgi birikimin sağlanmasında devletin müdahalesi gerekmektedir. Tarımsal yayım faaliyeti de bu açından değerlendirildiğinde bir müdahale aracı olmaktadır. Devlet değişik araç ve metotlarla tarım sektörüne müdahale etmelidir. Bu noktada özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren kadınların eğitiminin önemi daha da artmaktadır. Bu çalışma, tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarması açısından önemli olacaktır. Hali hazırda tarımsal üretimin arka plan kahramanı olan kadınlarımız ürettikleri bu projelerle artık sahnenin önünde yer alacaklardır. Projelerini hayata geçirebilmeleri en büyük gayemizdir Bu nedenle ilimizde özellikle kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan projeleri çok önemsiyor ve destekliyorum" diye konuştu.

Programda daha sonra Erzincan'da girişimcilik eğitimi alan 72 kadın çiftçiye sertifikaları dağıtıldı. Proje yarışmasında dereceye giren kadın çiftçiler sertifika ve ödüllerini Hatice Arslantaş'tan aldılar. 72 proje arasında ilk üçe giren Ferda Çetin, Öznur Karaağaç ve Sultan Aktaş Erzincan'ı Türkiye genelinde temsil edecekler. İlk üçe giren kadın çiftçilere sertifikanın yanı sıra para ödülü de verildi.

(FG-AT-Y)



05.05.2017 14:42:53 TSI

NNNN