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Yetimler yararına kermes düzenleniyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yetimler için kermes düzenliyor.

Kermes öncesi dernek binasında bir açıklama yapan Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, "Yerken, içerken, giyinirken yetime destek olarak sevap işleyiniz" sloganı ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. 8 Mayıs'ta açacakları kermeslerinin 13 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirten Ayaz, "Sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar kermesimiz açık olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındakji alanda açılacak olan kermesimize tüm Malatyalı hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi. Kermesten elde edilecek gelirle 403 yetim aileye yardımda bulunacaklarını ifade eden Ayaz, "Kermesimizde gönüllü ailelerimiz tarafından yapılacak ev yemekleri ve ev tatlıları satışa çıkarılacaktır" diye konuştu.

(SD-Y)



05.05.2017 14:43:02 TSI

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