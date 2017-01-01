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MASKİ'de yangın tatbikatı

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:35
MASKİ'de yangın tatbikatı
MASKİ'de yangın tatbikatı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesi ve müdahale hızını arttırmak amacıyla yangın tatbikatı düzenledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği gereğince bir yangın tatbikatı düzenledi. MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASKİ hizmet binasında canlandırılan mizansende; yangın durumunda binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangın söndürme ve olası yaralanmalara acil müdahale konularında tatbikat yapıldı.

Acil durum ekipleri oluşturuldu
İş Sağlığı ve Güvenliği yetkililerince binanın her katında birer personel bulunmak üzere; temel ilkyardım, yangın söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri oluşturuldu. MASKİ acil durum ekipleri, Büyükşehir İtfaiyesi'nden yangın söndürme konusunda eğitim alarak tatbikat sırasında da uygulama yaptılar.

Her şeyden önce insan sağlığı ve güvenliği
Tatbikat sırasında hazır bulunan ve uygulama sonrasında konuşma yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı Mahmut Bilgen, "Yangın, doğal afet ya da bunlar gibi acil durumlarla hayatımızın her anında karşılaşabiliriz. Bu yüzden de her koşulda hazır bulunmak ve başımıza geldiğinde paniğe kapılmadan nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerek. Bizler de bu amaçla bir yangın tatbikatı düzenledik. Tüm çalışanlarımız yangın alarmını duyduklarında soğukkanlılıkla acil çıkış kapılarına yöneldiler ve binamızın daha önce planlanan sürede tahliyesi sağlandı. İnsan sağlığı ve güvenliğinin, her şeyden önce geldiğini unutmadan çalışmalarımızı bu yönde yürütmek zorundayız" dedi.
(SC-Y)

05.05.2017 14:44:42 TSI
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