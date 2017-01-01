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Besni'de güvenlik ve halk toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer başkanlığında güvenlik ve halk toplantısı yapıldı.

Besni ilçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda Besni'nin güvenliği hakkında açıklama yapan Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, "2016'nın ilk 4 ayıyla 2017'nin ilk 4 ayı arasında asayiş olaylarında yüzde 25 düşüş, kaçakçılık olaylarında ise yüzde 75 artış var. 57 noktada birinci derece sit alanımız var. Kazıya gelen vatandaşlar Gaziantep kökenli, içlerinde muhakkak bir tane Besnili var. Eski Betaş Fabrikasının önünde Emniyet Müdürlüğümüzle icra ettiğimiz yol kontrolü var. Bu kontrol noktasında 1 Ocak'tan 27 Nisan tarihine kadar değişik suçlardan aranan 242 şahıs yakalandı, yaklaşık 34 şahıs tutuklandı ve geri kalanların bir kısmı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" dedi. Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer ise konuşmasında, "İlçemizin güvenliği ve halkımızın ihtiyaçları, eksiklikleri ve çözüm önerileri ile ilgili el birliğiyle asayiş ve kamu birimlerimize yardımcı olarak sorunların çözümü noktasında çalışacağız" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

(RK-SD-Y)



05.05.2017 14:45:02 TSI

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