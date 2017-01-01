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Rektör Ramazan Taşaltın İmam-Hatip Lisesinde ders verdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Kariyer günleri kapsamında haftalık okul gezilerine devam eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar'la beraber Süleymaniye Anadolu İmam-Hatip Lisesinde öğrencilere ders verdi.

12. sınıf öğrencilerinin üniversite ile ilgili sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Taşaltın, "Üniversitesi kazanıp kazanmamanız sizin elinizde, sizin çalışmanıza bağlı. Çok çalışacaksınız. Şunu bilinki her çalışan kazanamaz ama kazananlar çalışanlardır" dedi. Üniversiteyi kazanamamanın dünyanın sonu olmadığını söyleyen Rektör Taşaltın, öğrencilere kabiliyetlerinin olduğu alana yoğunlaşarak çok başarılı işlere imza atabileceklerini tavsiyesinde bulundu.

(Şİ-SD-Y)



05.05.2017 14:46:16 TSI

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