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Başkan Demirkol, halk oyunları takımını Adıyaman'daki şampiyonaya uğurladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:38
Başkan Demirkol, halk oyunları takımını Adıyaman'daki şampiyonaya uğurladı
Başkan Demirkol, halk oyunları takımını Adıyaman'daki şampiyonaya uğurladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, il genelinde düzenlenen halk oyunları şampiyonasında il şampiyonu olan Haliliye Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları minikler ve yıldızlar takımını, Adıyaman'daki bölge şampiyonasına uğurladı.
Geçen şubat ayında düzenlenen Şanlıurfa Halk Oyunları Şampiyonasında, Haliliye Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları Takımı, minikler ve yıldızlar kategorilerinde il birincisi olarak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştı. Adıyaman'da 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü düzenlenecek olan bölge şampiyonasına gidecek olan halk oyunları takımı, yola çıkmadan önce Başkan Fevzi Demirkol ile görüştü. Halk oyunları takımını tebrik eden Başkan Demirkol, kendilerinden bölge şampiyonluğu beklediklerini söyledi. Sporcuların Adıyaman'daki şampiyonaya katılmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, "Halk oyunları ekibimiz, Haliliye Belediyesini temsilen katıldığı il şampiyonasında birinci olarak Adıyaman'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştır. Haliliye Belediyesinin minikler ve yıldızlar folklor takımı, Adıyaman'da ilimizi temsil edecektir. Gençlerimize başarılar diliyorum. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İnşallah iyi bir sonuçla döneceklerine inanıyorum" dedi.
Haliliye Belediye Spor Halk Oyunları Minikler Takımı, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Malatya ve Mardin, yıldızlar takımı ise Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illerinden gelen takımlarla mücadele edecek.
(Şİ-SD-Y)

05.05.2017 14:47:33 TSI
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