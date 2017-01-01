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Büyükşehir, Muğla'yı Sosyal Medya Fenomenleri ile Dünya'ya Tanıtıyor

- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'nın tanıtımı için davet ettiği, dünya çapında 30 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomenleri ve seyahat bloggerları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan İngiltere'de yaşayan, Avusturya, Fas, Polonya, Kıbrıs, Vietnam, Kolombiya, Irak'lı 17 sosyal medya fenomeni, seyahat bloggerı(çevrimiçi yazar) Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak beş günlük gezi için Muğla'ya geldi. Muğla'nın tarihi, kültürel, turistlik ilçelerini beş gündür sosyal medyadaki takipçilerine discovermugla etiketi(hashtag) ile yayınlayan sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek Muğla gezileri ve gördükleri yerler hakkında fikirlerini paylaştılar.

Türkiye'nin ve Muğla'nın dünyaya özgür, güvenli, modern bir şehir olarak anlatılması gerektiğini, gezdikleri, gördükleri güzelliklerden çok etkilendiklerini söyleyen sosyal medya fenomenleri ve seyahat bloggerları Muğla'da bulundukları beş gün içerisinde herkesin farklı alanlardaki uzmanlık alanları ile yaptıkları paylaşımlar, ulaştıkları takipçileriyle Muğla'yı dünyaya kendi objektifleri ve yorumları ile en iyi şekilde tanıtacaklarını söylediler.

"Muğlamızı Sosyal Medya Fenomenlerinin Objektifinden Tanıtacağız"

Dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanımının olağanüstü arttığını, ülkelerin tanıtımı ve turizm için artık kurumların girişimlerinin değil kişilerin paylaşımlarının ve yorumlarının belirleyici olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'ya davet ettikleri genç, dinamik, Birleşmiş Milletler gibi farklı ülkelerden, her biri kendi alanlarında uzman sosyal medya fenomenlerinin Muğla'yı dünya genelindeki takipçilerine olduğu gibi yansıtacaklarına inandığını, beş günün bu tanıtım için yetmeyeceğini kendilerini tekrar Muğla'ya beklediklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla sadece denizi, kumu, güneşi ile değil doğası, kültürü, 110 antik kenti, korunmuş, günümüze kadar ulaşmış mimarisi, nüfusun yüzde 60'nın yaşadığı kırsal Muğlası, yöresel zenginlikleri ile de yerli ve yabancı misafirlerimize anlatılması gereken bir şehir. Günümüz teknolojisi ve gelişen sosyal ağlar ile artık ülkelerin, şehirlerin tanıtımı kurumların girişimleri ve fuarlar ile bir nebze olsun yapılabildiği gibi belirleyici etken kişiler olmuştur. Objektif, güvenilir insanların paylaşımları, yorumları diğer vatandaşlar tarafından dikkate alınmakta ve önemsenmektedir. Farklı ülkelerden gelen, genç, güleryüzlü, sosyal medyanın farklı sayfalarında milyonlarca takipçisi olan sizlerin Muğla'da kaldığınız süre içerisinde paylaştığınız, sizlerin objektifinden fotoğraflar ve videolar ile Muğlamızı dünyaya yansıtacaksınız. Sizlerin bakış açısı önemli. Farklı coğrafyalarda dünyaya gelmiş ve Birleşmiş Milletler gibi bir araya gelen dinamik bir grupsunuz. Dünyanın sizler gibi gençlerin bir araya gelmesine, bu birlikteliğe ihtiyacı var. Muğlamıza hoşgeldiniz diyor, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal Medya fenomenleri ve seyahat bloggerlarının (çevrimiçi yazar) Muğla'yı beş günlük ziyaretleri, yaptıkları paylaşımlar ve izlenimleri ile ilgili değerlendirmeler için iki hafta sonra tekrar Muğla'ya gelecekleri belirtildi.

(BT)



05.05.2017 14:47:59 TSI

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