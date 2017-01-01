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Başkan Özakcan'ın Hıdırellez Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özakcan, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "6 Mayıs Hıdırellez Bayramı, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesinin ve doğanın yeniden canlanmasının müjdesidir. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez; barışa, kardeşliği de katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir ki bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır. Ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı'nın, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Günü'nü kutluyorum."

(MU-MB-Y)



05.05.2017 14:48:21 TSI

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