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Belediye başkanları Şanlıurfa'da



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ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için kente gelen il ve ilçe belediye başkanları Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak için Şanlıurfa'ya davet edilen 40 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı kente gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve üç gün sürecek program için kente gelen başkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi önderliğinde ilk olarak Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Makamda başkanları tek tek ağırlayan Vali Tuna, Şanlıurfa'da böylesine bir buluşmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Buluşmada tüm başkanlara hoş geldiniz dileklerini yineleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantımız yarın ev sahipliğimizde yapılacak. Programımız ilk olarak Valimiz Güngör Azim Tuna'yı ziyaretle başladı. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Vali Tuna ise "Belediye Başkanları Birliğinin Şanlıurfa'yı ziyareti çok önemlidir. Valiliğimizi ziyaretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde deneyimli kurul üyelerimizin Şanlıurfa'yı bizzat gelerek görmeleri ve tanımaları ilimiz için son derece önemlidir. Katılacak olan başkanlarımızın kendi illeri ile Şanlıurfa arasında bir gönül köprüsü kurma yönünde de temennimiz var. Çünkü Şanlıurfa bölgenin ve Türkiye'nin sigortası konumundadır. Türkiye'nin en genç nüfusu ile de önemli bir potansiyeli barındırıyor. Bu birlik ve beraberliğimiz de çok önemlidir. Tüm bu vesile ile başkanlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkanlar, program dahilinde çeşitli ziyaretlerine devam etti.

(Şİ-SD-Y)



05.05.2017 14:48:34 TSI

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