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İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına, aralıksız devam ediyor.

Halit Paşa Mahallesinde bulunan Sümer Camisinin çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yeni sezonla birlikte şehrimizde ibadethane ve okul bahçelerinde düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Son iki ayda üç camimizin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Tabi bütün cami ve okul bahçelerinin düzenlemelerini aynı anda yapamıyoruz. Gerek il Müftülüğümüz, gerekse Milli Eğitim Müdürlüğümüzle istişareler yaparak bir sıra oluşturduk. İhtiyaç duyulan cami ve okul bahçelerinin de düzenlemesini en kısa sürede tamamlayacağız Sümer Cami ile birlikte şehrimizde 15 caminin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Tabi ki şehrimizde sürdürdüğümüz diğer çalışmalarımızda bir yandan devam ediyor Daha güzel bir Erzincan için durmaksızın çalışıyoruz. Manevi değerlerine sahip çıkarak, modern geleceğe gururla hazırlanan bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

(FG-AA-Y)



05.05.2017 14:49:06 TSI

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