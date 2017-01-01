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Dünya Ebeler Günü



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Turan mesajında: " Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için, dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir ve ebelerimiz Yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermektedir. Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebelik mesleği yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle meslektaşlarımın 5 Mayıs Ebeler Gününü kutlar, başarılar dilerim" diye konuştu.

(FG-AA-Y)



05.05.2017 14:49:21 TSI

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