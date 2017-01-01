ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya Ebeler Günü

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:41
Dünya Ebeler Günü
Dünya Ebeler Günü

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Turan mesajında: " Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için, dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir ve ebelerimiz Yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermektedir. Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebelik mesleği yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle meslektaşlarımın 5 Mayıs Ebeler Gününü kutlar, başarılar dilerim" diye konuştu.
(FG-AA-Y)

05.05.2017 14:49:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Kafkas'dan Başkan Başsoy'a Ziyaret
YEREL

KAYMAKAM KAFKAS'DAN BAŞKAN BAŞSOY'A ZİYARET
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor
YEREL

İBADETHANELERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR
Şehit Babası Salih Topal'dan Başkan Başsoy'a ziyaret
YEREL

ŞEHİT BABASI SALİH TOPAL'DAN BAŞKAN BAŞSOY'A ZİYARET
Kadın Girişimcilerin Projeleri Sergilendi
YEREL

KADIN GİRİŞİMCİLERİN PROJELERİ SERGİLENDİ
ETSO'nun Yeni Başkanı Hayati Gürkan Oldu
YEREL

ETSO'NUN YENİ BAŞKANI HAYATİ GÜRKAN OLDU
Erzincan'daki 81 FETÖ/PDY davası karara bağlandı
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ 81 FETÖ/PDY DAVASI KARARA BAĞLANDI
Fair Play Üniversiteler Kervanı
YEREL

FAİR PLAY ÜNİVERSİTELER KERVANI

Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...