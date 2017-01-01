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Kaymakam Kafkas'dan Başkan Başsoy'a Ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Terör saldırısı sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine başvuru yaparak Mardin ili Derik ilçesi kaymakamlığına atanan Hakan Kafkas Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Kafkas ile bir süre sohbet eden Başkan Başsoy " Ülkemiz yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Çok şükür ülkemiz güçlüdür ve yiğit evlatlarımız vatan hainlerine gerekli cevabı en güzel şekilde veriyor. Hemşehrimiz Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da bu yiğitlerden biri. İki yıldır layıkıyla Derik'te kaymakamlık görevini yürütüyor. Kendisine görevinde başarılar diliyorum." Dedi.

Başkan Başsoy daha sonra Derik kaymakamı Hakan Kafkas'a ERMEK kurslarında üretilen Türk Bayrağı işlemeli tablo hediye etti.

(FG-AA-Y)



05.05.2017 14:49:33 TSI

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