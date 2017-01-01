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Biga devlet hastanesi gün sayıyor



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde 2014 yılında çalışmalarına başlanan yeni devlet hastanesinin inşası tamamlanmak üzere. Kasım ayında oluşan aşırı yağıştan dolayı maalesef az da olsa çalışmaların uzadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, hastanenin yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını söyledi.

Turan, "2014 yılında çalışmalarına başlanan yeni Biga Devlet Hastanemizin inşaatı bitmek üzere. 150 Yatak kapasiteli yeni hastane binasının 22.614 m2 kapalı alanı olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla beraber ilçemiz 5 adet ameliyathanesi ve 19 yatak kapasiteli erişkin yoğun bakım ünitesine sahip modern bir hastaneye sahip olacaktır. Ayrıca BT ve MR üniteleri bulunacaktır. Devlet hastanemiz hemşerilerimizin genel sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir kurum olacak" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Turan, "Aynı zamanda 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası yapımının yatırım programına alınması hususunda Bakanlığımıza yazı yazıldı. Konuyu takip ediyoruz. İlçemize en iyi şekilde sağlık hizmetini sunmak için gayret gösteriyoruz. Devlet hastanemizin şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bigamız daha iyilerine layık" diye konuştu.

(GD)



05.05.2017 14:49:46 TSI

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