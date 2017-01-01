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Milletvekili Ilıcalı'nın tramvay projesi Bakanlar Kurulu'na taşınıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tramvay projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Bakanlar kuruluna taşınacak.

Konunun uzmanı asistanları tarafından hazırlanan Erzurum Tramway Projesini, Büyükşehir Belediyesine daha önce teslim eden AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, maddi destek sağlamak için projeyi hem Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen AK Parti 25. İstişare Toplantısında hem de Ulaştırma Bakanlığı 2017 yılı bütçe görüşmelerinde gündeme getirmişti. Bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Ilıcalı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a hitaben "Sayın Bakanım, Erzurum seçim bölgemde bir Raylı Sistem Projesi hazırladım, 'Gönderin, Ulaştırma Bakanlığına destek olalım.' demiştiniz. Büyükşehir Belediyemiz gönderdi. Ne olursunuz, bu 13 kilometrelik projeyi bir an önce yapalım. Ankara Yüksek hızlı Tren Garının açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yüksek Hızlı tren Erzurum'a 2023'te gelecek.' dedi. Erzurum'da hemen bunu başlatalım" sözleri ile maddi destek talebinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştirdiği miting ise Ilıcalı'nın tramvay projesini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilıcalı'nın 2026 Kış Olimpiyatları raporu doğrultusunda "Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak 2026 kış olimpiyatlarına aday olsak fena mı olur? Doğunun incisi Erzurum'da bu olimpiyatlarla dünyaya mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmalara başlarlar. Milletvekillerimiz başladılar bunu süratle daha da yaygınlaştıracağız. Bakanımız tabi bu işin birinci derecede takipçisi olacak." sözleriyle ilgili kurumlara talimat vererek projenin önünü açmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin ardından Erzurum'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "13 kilometrelik raylı sistemin yapımına bu yıl içerisinde başlayacağız" diyerek Milletvekili Ilıcalı'nın projesinin kısa bir sürede hayata geçirileceğini belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesine gönderdiği resmi yazı ile projenin Bakanlık bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakanlığın gönderdiği yazıda "Söz konusu hatların projelendirme ve yapımının Bakanlığımızca üstlenilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna sunulması yönünde çalışmalar başlatılacaktır." cümlesine yer verildi.

(ERZ-Y)



05.05.2017 14:50:17 TSI

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