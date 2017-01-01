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Başkan Özaltun, başarıda Türkiye'de ilk 6'da



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, bir araştırma şirketinin yaptığı Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları değerlendirmesinde 6'ıncı sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları değerlendirmesinde Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yüzde 58'4'lük başarı oranı ile Türkiye'deki çok sayıda belediye başkanını geride bırakarak 6'ıncı sırada yer aldı. Özaltun, bu başarısıyla Konya'da ilk 10 liste içerisinde yer bulan tek ilçe belediye başkanı da oldu. Yapılan açıklamaya göre, ORC Araştırma Şirketi tarafından en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye başkanları listesinde yüzde 55'in üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanlarının yer aldığı belirtilirken, en başarılı belediye başkanları sıralamasının son 2 ayda gösterdikleri performansa göre belirlendiğine dikkat çekildi.

(ARÖ-AH-Y)



05.05.2017 14:50:21 TSI

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