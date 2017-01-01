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Ünlülerin annelerine plaket

- Demet Evgar ve Deniz Erbulak'ın annelerine plaket verildi

- Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisalı kadınları Hıdrellez ve Anneler Gününde biraraya getirdi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hıdrellez ve Anneler Günü dolayısıyla kadınları Süreyya Piknik Alanı'nda buluşturdu. Manisalı kadınların Hıdrellez ve Anneler Günü kutlamasına ünlü isimlerin anneleri de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Hıdrellez ve Anneler Günü pikniğinde Manisalı kadınları bir araya getirdi. Süreyya Tabiat Parkı'ndaki etkinliğe Oyuncu Demet Evgar'ın Annesi Bingül Evgar, Manisalı Yazar Deniz Erbulak ve Annesi İnci Kasımoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in eşi Yurdagül Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy'un eşi Muazzez Aksoy, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ve konsey üyeleri ile kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Anlamlı konuşma

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Eşi Şeyda Ergün'ün selamlarını ileterek katılımcıların Anneler Günü'nü kutladı.

Oyuncu Demet Evgar'ın Annesi Bingül Evgar, teşekkür plaketini Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'nun elinden aldı. Son derece gurur duyduğunu belirten Evgar, "Biz çocuğumuzu eşimle birlikte omuz omuza büyüttük. Bu plaketi çocuklarını tek başına büyütmek zorunda olan kadınlar adına alıyorum" dedi.

Evgar'ın ardından teşekkür plaketini annesiyle birlikte alan Yazar Deniz Erbulak da etkinlikte bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, "Verdiğiniz emeğin karşılığını almak çok güzel. Umarım şehrimin memnun olacağı işler yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Konuşmaların ardından kahvaltılarını canlı müzik eşliğinde yapan kadınlar, gün boyunca gönüllerince eğlendi.

(SC-Y)



05.05.2017 14:52:44 TSI

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