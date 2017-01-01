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İş Sağlığı ve güvenliği fuarında, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi stant açtı



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda stant açtı.

Fuarın açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan katıldı. Çok sayıda firmanın yer aldığı fuarda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi tarafından açılan stantta İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları çalışmalar hakkında bilgi verirken, dileyen katılımcılara ve ziyaretçilere kan şekeri ve tansiyon ölçümü hizmeti sağlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar, 7 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kalacak.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi

Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

(SD-Y)



05.05.2017 14:53:33 TSI

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