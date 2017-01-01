YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sosyal güvenlik bilinci tiyatro oyunuyla anlatıldı

Sosyal güvenlik bilinci tiyatro oyunuyla anlatıldı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, sosyal etkinlikler kapsamında 'Pamuk Prenses Uyanıyor' isimli çocuk oyunu Bayramiç de miniklerle buluşturdu. İlkokul öğrencilerinin ilgi ile beklediği çocuk oyunu, Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde sahnelendi.

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü M. Uğur Yavuz'un yazıp yönettiği, Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen oyunda, çocuklarda Sosyal Güvenlik Bilinci oluşturmayı hedefleyerek bunu eğlenceli bir dille anlatıldı. Kahkahanın eksik olmadığı salonda, Mustafa-Gülşen Çınaroğlu öğrencilerinin performansı da göz doldurdu. Oyunun sonunda mutlulukları gözlerinden okunan minikler ve eğitimciler bu tarz etkinliklerin çocukların öğrenme yetisini geliştirerek kişisel gelişimi olumlu etkilediği ve etkinliklerin devamını beklediklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü M.Uğur Yavuz, 15-19 Mayıs Sosyal Güvenlik haftasının yaklaştığını da hatırlatarak, Sosyal Güvenlik haftası boyunca etkinliklerin hız kazanarak devam edeceğini ve Çanakkale halkıyla buluşarak sosyal güvenlik bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirici çalışmalara yoğunluk vereceklerini iletti.

(GD)



05.05.2017 14:54:23 TSI

NNNN

