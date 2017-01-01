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Hakkari'deki yağışların ardından



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kentin birçok noktasında toprak kayması meydana geldi.

Hakkari genelinde meydana gelen sel nedeniyle asma köprüler, menfezler ve yolların tahrip olması nedeniyle yaklaşık 1 milyon TL maddi hasar meydana gelmişti. Yağışların belirli aralıklarla etkisini sürdüğü Hakkari'de, değişik noktalardaki dere yataklarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Bağlar Mahallesi Babiş Deresi yatağında yer yer toprak kaymaları meydana gelirken, menfezler ise kullanılamaz hale geldi. Bağlar Mahallesinde yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Evleri dere yataklarında bulunan aileler ise, olası sel sularına karşı kendi imkanları ile önlem almaya çalıştıklarını ifade ettiler.

(FT-MSA-Y)



05.05.2017 14:54:59 TSI

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