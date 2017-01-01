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Bilimde gizlenen sanat fotoğraflarla gün yüzüne çıktı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - 3'üncü Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu kapsamında 'Bilimde Gizlenen Sanat' ve 'Suya Işıkla Yazılanlar' isimli fotoğraf sergileri açıldı. Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu kapsamında 'Bilimde Gizlenen Sanat' ve 'Suya Işıkla Yazılanlar' isimli fotoğraf sergileri açıldı. Anemon Otel'de gerçekleştirilen sergi açılışına Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş, Çevre Eski Bakanı Rıza Akçalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu ve öğretim görevlileri katıldı. 4-14 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan sergide su altında yaşayan canlıların su altı fotoğrafları ve laboratuvarda uygun işlemden geçtikten sonra bilimsel olarak çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Oğuz Kurt'un 'Bilimde Gizlenen Sanat' ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Can'ın 'Suya Işıkla Yazılanlar' isimli sergilerinde toplam 31 adet fotoğraf, Manisalıların beğenisine sunuldu.

(SC-Y)



05.05.2017 14:56:39 TSI

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