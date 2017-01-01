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Konya'da su tasarrufu sağlayan gök bayraklı okul sayısı 68 oldu



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilkokul, ortaokul ve liselerde yürüttüğü "Su Kullanım Bilinci Oluşturma" kampanyasında su tasarrufu sağlayan okullara verilen Gök Bayrak sayısı 68'e ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, şehirde yaşayan insanlara suyun akılcı kullanımını özendirmek ve tasarruflu su tüketimini yaymak amacıyla 2007 yılında başlattığı KOSKİ Mavi Bayrak Projesini, 2017 yılında Gök Bayrak ismi ile devam ettirme kararı aldı. Bu kapsamda KOSKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen bir törenle Gök Bayrak almaya hak kazanan 12 okula daha bayrak ve sertifikaları teslim edildi.



"Okullarımızda yüzde 27 tasarruf sağlanıyor"

KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, "Şimdiye kadar 56 okula Gök Bayrak verildi. Bugün Gök Bayrak verilecek 12 okulla birlikte toplam 68 okula ulaştık. Halen devam etmekte olan projenin sonuçlarına baktığımızda, Konya merkezindeki okulların su kullanımlarında önceki yıllara göre yüzde 27 oranında tasarruf yapıldığı ve sarfiyatın düştüğü görüldü. Şimdiki hedefimiz bu seviyenin üstüne çıkmak. Su tasarrufu bilinçlendirme seminerleri kapsamında 2007 yılından Nisan 2017'ye kadar toplam 26 bin 782 kişiye eğitim verildi" dedi.



"Damlaya damlaya göl de olur çöl de"

Konya'nın çok az yağış alan bir coğrafyada yer aldığını ve şehrimizde su tasarrufunun daha büyük önem arz ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, "Damlaya damlaya göl olur ama damlaya damlaya çöl de olur. Su bizim her şeyimiz. O olmadan hayatımızı idame ettirebilmemiz mümkün değil. Bir damla su yeri geliyor hayat kurtarıyor. Var olanı bilinçli kullanmak gerekiyor. Bu programı düzenledikleri için KOSKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyor, bayrak ve sertifika alacak olan okullarımıza da tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından bayrak ve sertifika teslim törenine geçildi. Törende, Selçuklu Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Anaokulu, Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Meram 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karatay Yaşar Doğu Anaokulu, Karatay Zübeyde Hanım Anaokulu, Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu, Karatay Belediyesi Erenler Anaokulu, Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Beyşehir Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu, Beyşehir Yeşildağ Şehit Şefik Ayaydın İlkokulu, Akşehir Küçük Ağa Anaokulu ve Tuzlukçu Konarı Şehit Tuncay Yapıcı Ortaokulu sertifika ve bayraklarını alarak Gök Bayraklı okulların arasına girdi. Son okullarla birlikte Konya'daki Gök Bayraklı okul sayısı 68'e ulaştı.

(AH-Y)



05.05.2017 14:56:39 TSI

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