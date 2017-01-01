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Rehber öğretmenlere "Tercih Bilgilendirme" semineri



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile ilde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik 'Tercih Bilgilendirme' semineri verildi.

Elit Word Hotel'de düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkilileri ve rehber öğretmenler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, rehber öğretmenliğinin; psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi iki boyutunun olduğunu belirtti. Rehber öğretmenlerin sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de rehberlik yaptığını ifade eden Sığınç, eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde büyük payı olan rehberliğin bir yol gösterici olduğuna değindi. Sığınç, "Öğrencilerimiz; rehber öğretmenleri bir yol gösterici, bir lider olarak görüyor. Öğrencilerimize yaptığınız hizmetlerle onların hayatlarına yön vermektesiniz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize her konuda rehberlik yapmaktasınız. Üstlenmiş olduğunuz görevin ağırlığını, yükünü biliyoruz. Sizlerle zaman zaman bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Birlikte hareket ederek öğrencilerimizin eğitimini sorunsuz bir şekilde Türkiye sıralamasında daha üst seviyelere getirebiliriz. Bu doğrultudan hareketle birçok programlar, seminerler düzenledik. Bu seminerin de faydalı geçeceğine inanıyor, herkese başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Aluç ve Öğretim Üyesi Pelin Karahancı, rehber öğretmenlere 'Tercih Bilgilendirme' konuları hakkında bilgiler aktardı.

(MSA-Y)



05.05.2017 14:59:48 TSI

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