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HRÜ tarafından hazırlanan Bargıran Belgeseli ödül aldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı tarafından hazırlanan Bargıran Belgeseli, 7'nci kısa film yarışmasında 250 eser arasında dereceye girerek ikincilik ödülü aldı.

Özel bir üniversitenin Sinema-TV bölümü tarafından 7'ncisi düzenlenen kısa film yarışması üniversiteli kısa filmcileri bir araya getirdi. Üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilerin kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirdikleri kısa filmlerle katıldıkları yarışmaya, bu yıl tam 250 film başvurusu gerçekleşti. Belgesel ve kurmaca film alanında öğrencilerin yaptıkları uygulamaları bir araya getirip değerlendirme, gösterme ve ödüllendirme şansı veren festivalde, Harran Üniversitesi adına belgesel kategorisinde yönetmenliğini Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programında eğitim veren Mustafa Uluç'un yaptığı ve program öğrencileri ile hazırladığı Bargıran Belgeseli, belgesel kategorisinde en iyi ikinci ödülüne ve jüri özel ödülüne layık görüldü. İlk elemede 250 eser arasında en iyi 10 belgesel film arasına girmeyi başaran Bargıran Belgeseli, 2 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul Pera Müzesinde gerçekleştirilen festivalin finalinde 2'incilik ödülü aldı.

Ödül Törenine Harran Üniversitesi adına Mustafa Uluç, Ejder Ateş ve Radyo TV Programcılığı Programı öğrencileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Bargiran Belgeselinin yönetmeni Mustafa Uluç, belgesele olan katkılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a film çalışmalarında gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ödül sonrası bir açıklama yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Radyo Televizyon Programcılığında eğitim veren Mustafa Uluç'un yönetmenliğini yaptığı ve öğrencilerimizle birlikte hazırladığı Bargıran Belgeselinin elde etmiş olduğu başarı bizleri çok memnun etti. Bu başarının kazanılmasında emeği geçen, belgesel filmin yönetmenliğini yapan Mustafa Uluç'u, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü Başkanı Öğr.Gör.Mehmet Şeker'i, bölüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



05.05.2017 15:00:38 TSI

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