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Meclis toplantısında Turan'a teşekkür



(Fotoğraflı)



Orhan Aktuğ

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a teşekkür etti.

Lapseki belediyesine bir adet yol süpürme aracının alınmasında çok önemli katkıları olan AK parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz teşekkür etti. Belediye Toplantı salonunda gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısı maddeleri içerisinde yer alan 'Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet yol süpürme aracı' alınması için belediye başkanı Eyüp Yılmaz'a yetki verilmesi görüşülürken, belediye başkanı Eyüp Yılmaz söz alarak, "Özellikle bir şeyi belirtmek isterim, ayrıca da sizleri bilgilendirmek adına ilçemizin evladı Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. İlçemize gerekli olan ve ihtiyaç duyduğumuzda başka belediyelerden alıp kullandığımız 'Yol süpürme aracı'nın parasını çevre ve şehircilik bakanlığından hesabımıza aktarılmasını sağladı. Bizde gerekli işlemleri yapmak, aracı ilçemize kazandırmak için sizlerden yetki istiyoruz. Grup Başkanvekilimiz Bülent Bey bu konuyla kendisi birebir ilgilendi kendisine huzurunuzda özellikle hem Lapsekililer adına hem de belediye meclisimiz adına belediye başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir araca ihtiyacımız vardı Allah razı olsun" dedi. Mayıs ayı meclis toplantısı gündemde olan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

(GD)



05.05.2017 15:01:41 TSI

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