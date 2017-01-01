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Van'da 'Engelsiz Tatlar' etkinliği



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği üyesi işitme engelli kadınlar, 'Engelsiz Tatlar' etkinliği kapsamında pasta ve kurabiye yapmayı öğrendi.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Genç Girişimciler, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri 'Engelsiz Tatlar' etkinliği ile işitme engelli kadınlar önce pasta yapmayı öğrendiler, daha sonra da hünerlerini sergilediler. Açıklamalarda bulunan Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Yörükoğlu, engelli kadınların çifte dezavantajlı durumda olduklarını belirterek, "Buradaki etkinliğimiz bir günlük eğitim amaçlı bir etkinliktir. Ancak bizler ileride bir proje şeklinde bunu devam ettirerek, kadınlarımıza iş imkânı da sunmak istiyoruz. Bu bir başlangıçtır. İnşallah bunun devamında belki daha uzun süreli bir çalışma yapabiliriz. Buradaki amacımız, bu kadınlarımıza engellerini unutturmak ve onları sosyal yaşama dahil etmektir" dedi.

YAKA-KOOP Üyesi Şengül Dağtekin ise, pasta sektörünün istihdam açığı olan bir sektör olduğunu ifade ederek, "Pastacılık, Türkiye'nin her yerinde geçerliliği olan bir meslek grubudur. Aynı zamanda engelli kadınlarımızın da istihdam edilebilecekleri önemli mesleklerden bir tanesidir. Bu anlamda kalifiyeli eleman yetiştirilerek, bu kadınlarımıza iş imkânı sunulmasını istiyoruz" diye konuştu.

(MD-MSA-Y)



05.05.2017 15:02:19 TSI

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