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Selendi'de Kut'ül Amare kutlaması



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Selendi Çok Programlı Lisesi çok amaçlı salonda gerçekleşen programda Kut'ül Amare zaferiyle ilgili bilgiler verildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Müftüsü Ramazan Arba, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil İbrahim Kaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Kaşifoğlu, "Kut'ül Amare zaferi bize tarih bilinci, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhu aşılaması bakımından tarihimizdeki en mühim olaylarından biridir. Kut'ül Amare Zaferi Osmanlı ordusunun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde 1. Dünya Savaşında Çanakkale'den sonra İngilizlere karşı kazandığı ve bir İngiliz tümenin 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er olmak üzere bütün personeli ile birlikte esir alındığı eşsiz bir zaferdir" dedi.

Kutlama programının sonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Gülmez tarafından Kut'ül Amare zaferi anlatıldı. Öte yandan kutlama programı kapsamında salon girişinde Kut'ül Amare zaferi ile ilgili resim sergisi de açıldı.

(AÇ-AY-Y)



05.05.2017 15:02:59 TSI

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