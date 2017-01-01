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Huzurevi Vakfı yararına konser



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Esendere Kültür ve Sanat Derneği Korosu Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahne aldı. Manisa Huzurevi Vakfı yararına verilen konser, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Esendere Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Şef Gürkan Öztürk önderliğinde muhteşem bir konser verdi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, Manisa Huzurevi Vakfı yararına gerçekleştirilen konseri Huzurevi Vakfı sakinleri de ilgiyle takip etti. Konser öncesi konuşma yapan Vakıf Başkanı Ayşe Soyer, konserin düzenlenmesinde sağladığı katkılar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti. Vakıf Başkanı Soyer'in konuşmasının ardından Esendere Kültür ve Sanat Derneği Korosu sahne aldı. Koronun seslendirdiği 'Ne Yaptım Kendimi Nasıl Aldattım', 'Zeytin Gözlüm', 'Kırmızı Buğday', 'Unutulmuş Ne Varsa' gibi ölümsüz eserlere dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda Esendere Kültür ve Sanat Derneği Korosu Şefi Gürkan Öztürk'e çiçek takdim edildi.

(SC-Y)



05.05.2017 15:03:01 TSI

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