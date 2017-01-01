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FETÖ'nün mahrem imamları adliye sevk edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:55
FETÖ'nün mahrem imamları adliye sevk edildi
FETÖ'nün mahrem imamları adliye sevk edildi
- Muğla'da Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen 'Mahrem İmam' operasyonunda gözaltına alınan üç kişi adli makamlara sevk edildi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün 'Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üç kişi adli makamlara sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta içinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün mahrem imamları oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden üç kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adli makamlara sevk edildiler.
(BT)

05.05.2017 15:03:46 TSI
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