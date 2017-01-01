2 ayda 110 parça ürün ürettiler
(Fotoğraflı)
Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi Bilgi Evleri'nde dönem sonu sergileri devam ediyor. Dikiş kursu kursiyerlerinin 2 aylık emekleri sergide görücüye çıktı.
Hamdibey Mahallesi'nde yer alan Ada Bilgi Evi'nde 13 kursiyerin hazırladığı 110 parça üründen oluşan serginin açılışını Biga Belediye Başkanı İsmail Işık gerçekleştirdi. Dikiş kursu kursiyerlerinin hazırladığı sergi 2 aylık çalışma sonucu ortaya çıktı. Sergiyi gezen Başkan Işık, ardından kursiyerlere belgelerini verdi. Ada Bilgi Evi'ndeki diğer kursları da gezen Başkan Işık, minik öğrencilerle sohbet etti.
(GD)
05.05.2017 15:05:08 TSI
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