ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2 ayda 110 parça ürün ürettiler

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:55
2 ayda 110 parça ürün ürettiler
2 ayda 110 parça ürün ürettiler

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi Bilgi Evleri'nde dönem sonu sergileri devam ediyor. Dikiş kursu kursiyerlerinin 2 aylık emekleri sergide görücüye çıktı.
Hamdibey Mahallesi'nde yer alan Ada Bilgi Evi'nde 13 kursiyerin hazırladığı 110 parça üründen oluşan serginin açılışını Biga Belediye Başkanı İsmail Işık gerçekleştirdi. Dikiş kursu kursiyerlerinin hazırladığı sergi 2 aylık çalışma sonucu ortaya çıktı. Sergiyi gezen Başkan Işık, ardından kursiyerlere belgelerini verdi. Ada Bilgi Evi'ndeki diğer kursları da gezen Başkan Işık, minik öğrencilerle sohbet etti.
(GD)

05.05.2017 15:05:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İlahiyat vizyon programı, ÇOMÜ'de başladı
YEREL

İLAHİYAT VİZYON PROGRAMI, ÇOMÜ'DE BAŞLADI
Umurbey' yazlık düğün salonu
YEREL

UMURBEY' YAZLIK DÜĞÜN SALONU
Meclis toplantısında Turan'a teşekkür
YEREL

MECLİS TOPLANTISINDA TURAN'A TEŞEKKÜR
Sosyal güvenlik bilinci tiyatro oyunuyla anlatıldı
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILDI
Biga devlet hastanesi gün sayıyor
YEREL

BİGA DEVLET HASTANESİ GÜN SAYIYOR
Çanakkale İŞKUR'dan görme engellilere girişimcilik kursu
YEREL

ÇANAKKALE İŞKUR'DAN GÖRME ENGELLİLERE GİRİŞİMCİLİK KURSU
Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

BİGA'DA 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI
Hayvansever oyuncu Biga'da eğitim verdi
YEREL

HAYVANSEVER OYUNCU BİGA'DA EĞİTİM VERDİ
Angry Birds çocuklar için Biga'da
YEREL

ANGRY BİRDS ÇOCUKLAR İÇİN BİGA'DA
Çanakkale'de öğrencilere 'trafik eğitim pisti'
YEREL

ÇANAKKALE'DE ÖĞRENCİLERE 'TRAFİK EĞİTİM PİSTİ'
Başkan Karadağ'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN KARADAĞ'DAN TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Şahin, &quot;Büyüyen ve gelişen bir kentimiz var&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN, "BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİR KENTİMİZ VAR"
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...