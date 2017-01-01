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Emekli öğretmenlerden eğitime destek



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi Mezunu Grubu emekli öğretmenler, Van'da 300 öğrenciye giyim, kırtasiye ve kitap yardımında bulundu.

Türkiye'deki birçok okula yardımlarda bulunan Nişantaşı Kız Lisesi Mezunları Grubu, Van'daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet İlköğretim Okulu, Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçedeki Fatih İlköğretim Okulu öğrencilerine giyim, kırtasiye ve kitap yardımlarında bulundu. Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Nişantaşı Kız Lisesi Mezunları Grup Lideri emekli edebiyat öğretmeni Türkay Kayısı, Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğretmenliğe başladığından itibaren hep aklında sosyal yardım projesinin olduğunu belirtti. Projeye ilk olarak Çocuk Yetiştirme Kurumuna yardımlarda bulunarak başladıklarını ifade eden Kayısı, yardımlarını daha sonra Darülaceze ve en sonunda da okullara yaptıklarını söyledi. İstanbul'daki çeşitli okullara yardım yaptıktan sonra doğuya yöneldiklerini ve ilk olarak Erzincan'daki okullara yardımda bulunduklarını dile getiren Kayısı, bunun zamanla alışkanlık haline geldiğini ifade etti. Kayısı, "Grubumuzda yaklaşık bin 500 gönüllümüz var. Biz dernek değiliz. Sadece gönüllü bir grubuz ve bu grubumuzla her yıl bir ildeki okullara yardımlarda bulunuyoruz. Bu yıl da Van'da 300 öğrenciye giyim yardımı ve sınırsız kırtasiye yardımının yanında 4 okulumuza dünya ve Türk klasikleri başta olmak üzere 100 temel eser, hikaye ve test kitapları hediye ettik. Bunun yanında bir öğrencimize dikiş makinesi, okulumuza dolap ve bazı ailelere de gıda yardımında bulunduk" dedi.

Van'a vefa borcunun olduğunu belirten Kayısı, "Birinci Dünya Savaşı'nda anneannem ile dedemin tanıştığı yerdir Van. Dedem bir subay, anneannem ise hastanede gönüllü başhemşireydi. Kader onları Van'da buluşturdu ve Van'da 4 çocukları oldu. Bunun yanında teyzem Van'da evlendi. Dolayısıyla Van, benim hayatımda çok önemli. Fakat yinede bizler bu okulları seçerken duygularımızla hareket etmiyoruz. Arkadaşlarımız okulların isimlerini söylüyorlar, bizlerde bu kapsamda uygun olan okulları tercih ediyoruz. Tercih ederken de kız okulu olduğumuz için bizi karşılayacak, bizi yanında tutup, bizimle ilgilenebilecek okulları belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

(ATL-MSA-Y)



05.05.2017 15:05:52 TSI

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